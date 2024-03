Kate Middleton estaria muito triste com repercussão da foto editada

E a foto editada de Kate Middleton segue dando o que falar! Apesar de a Princesa de Gales ter compartilhado um pedido oficial de desculpas por ter retocado a foto de Dia das Mães em que aparece com seus três filhos, as especulações em torno da fotografia seguem tomando a internet. Dessa vez, o jornal The Mirror indicou que a fotografia foi tirada em apenas 40 minutos.

Toda a polêmica teria deixado a monarca muito triste. Além disso, ela supostamente teria editado a imagem não apenas uma, mas três vezes no photoshop antes de a publicar. Fontes da realeza britânica ainda opinaram que Kate apenas queria uma foto informal da família e a escritora real Ingrid Seward disse:

- É ridículo e profundamente injusto quando ela está tentando se recuperar de uma grande cirurgia. Ela posou para fotos durante toda a sua vida real, então dê um tempo a ela.

Fontes informaram que a esposa de príncipe William estava pensando em suas próprias crianças quando editou o clique, na esperança de que eles tivessem aparência boa para seu próprio bem. No entanto, assessores do Palácio de Kesington supostamente teriam passado semanas planejando uma fotografia para abafar os rumores sobre a saúde de Kate, que realizou uma cirurgia abdominal.

A princesa recentemente foi flagrada no banco traseiro de um carro com seu marido enquanto ele deixava Windsor e se dirigiam a Londres para compromissos públicos. A mãe de três estava indo a um compromisso privado e não acompanhou William. O comentarista real Richard Fitzwilliams disse que a aparição repentina de Kate não foi uma resposta apropriada ao burburinho sobre a edição da foto.

- Quando os jornalistas têm dito que querem ver Catherine, ninguém, pelo que entendi, quis dizer exatamente isso. Uma aparição repentina, que ela acabou de fazer, é uma reação instintiva que carece do que a realeza deve ter, ou seja, dignidade. Este negócio também ofuscou o Dia da Commonwealth. Nunca deveria ter havido dois meses e meio em que ela parecesse desaparecer; deveríamos, ocasionalmente, ter sentido que estávamos em contato, embora fosse importante que ela sentisse que havia mantido sua privacidade.