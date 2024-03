Assumidíssimos! Ana Hickmann assume relacionamento com Edu Guedes: Transformação de uma amizade em amor

O amor está no ar! Ana Hickmann começou a terça-feira, dia 12, movimentando as redes sociais. Após muitas especulações, a apresentadora assumiu o seu relacionamento com o chef de cozinha, Edu Guedes.

Em sua conta oficial do Instagram, ela postou um carrossel de fotos ao lado do novo amor e abriu o coração. Segundo ela, a amizade se transformou em amor, carinho e cuidado.

É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas, escreveu.

Claro que nos comentários, os fãs e amigos foram à loucura e parabenizaram o mais novo casal do mundo dos famosos:

Deus abençoe vocês, comentou a atriz Cacau Protásio.

Felicidades ao casal!!, desejou outra internauta.

Que Deus cuide e guie a vida de vocês, escreveu uma terceira.