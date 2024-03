Leidy Elin joga mala de Davi na piscina e brother planeja dar o troco no BBB24

Dèja vu do BBB2? Leidy Elin e Davi entraram na maior discussão durante o programa ao vivo e trocaram farpas no intervalo do Sincerão do BBB24. O bate-papo não esfriou e eles moveram o atrito da sala da casa mais vigiada do Brasil para a área externa. O motorista de aplicativo estava muito incomodado com as falas de Yasmin Brunet e as criticou, mas isso não agradou a trancista em nada e ela foi defender a amiga.

Quando o atrito ficou muito acalorado, eles chegaram a ser afastados, mas isso não adiantou muita coisa.

- Desse otário aqui eu espero tudo. Antes um inimigo declarado, disparou a sister.

- Otária é você. Você é uma mulher baixa, que quer aparecer, rebateu o brother.

Enquanto os dois seguiram trocando ofensas e acusações, Leidy chegou a afirmar que Davi fica pela casa falando sobre ela pelas costas.

- Você é sujeito homem, mas não tem disposição de vir falar na minha cara.

- Eu sempre falei, falo na sua cara. Falei que você não joga com as meninas. Não tinha nada contra você, só sabia que você era minha opção de voto, respondeu ele.

A cada minuto eles ficavam mais irritados e o baiano chegou a chamar a colega de confinamento de mulher baixa e advogada.

- Está encostando em mim. Encosta em mim, gritou a sister.

- Você é advogada. Você está vindo para defender a história deles aqui, porque você não tem história para se defender, afirmou o brother.

- Quero que ele encoste. Por que não encostou na Wanessa?, questionou ela.

Após a discussão, Leidy foi até o Quarto Magia, pegou a mala de Davi e jogou os pertences dele na piscina.

- Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você.

Enquanto isso, ele apenas assistiu em silêncio e deu risada. A sister ainda o provocou enquanto passava pela cozinha e foi seguida por ele até o Quarto Fada.

- Vem aqui pegar minhas coisas. Encosta em mim para pegar minhas coisas. Só encostar aqui em mim para pegar as minhas coisas, só vir. Não sou baixa? Agora sou subterrânea. Vai lá no Confessionário, disparou ela.

Depois, Davi entrou na piscina para buscar suas coias. Alane e Isabelle tentaram ajudar, mas esqueceram de retirar os microfones e tomaram uma punição gravíssima. Profundamente incomodado, o motorista desabafou com a manauara:

- Isso aí não vai ficar assim [...] Ela falar e gritar ou fazer qualquer tipo de coisa está tranquilo. [...] Agora pegar minhas roupas e jogar na piscina. Se provocar pode, eu vou provocar feio.

Em conversa com Isabelle na lavanderia, deixou claro que pretende dar o troco em Leidy:

- A Leidy não perde por esperar. Vou esperar só ela dormir... Ela brincou pesado. Nunca desrespeitei uma mulher aqui dentro dessa casa. Nunca! Nunca xinguei uma mulher aqui dentro, nunca. Na minha vida, meu pai sempre me ensinou a respeitar as mulheres, a tratar as mulheres bem. Ela podia me xingar, fazer o que ela quisesse, está tudo bem. Mas, ela pegou as minhas roupas e jogou na piscina... Isso não vai ficar barato, não. Eu vou atormentar a vida dela. Até o dia que ela sair dessa casa, eu vou atormentar a vida dela. Só não pode agredir, não é isso? Vou atormentar a vida dela, vou fazer da vida dela um inferno. Isso que ela fez, ela me deu liberdade para fazer também o que eu quiser fazer. Ela me deu liberdade, ela me deu. Porque cada ação tem uma reação.

Ainda na área externa, revelou a Matteus, Beatriz e Alane que já pensou em uma lista de opções de como se vingar.

- Eu tenho várias forma de me vingar, sabe? Eu posso pegar, cagar num saco e passar no travesseiro dela. Estou falando sério. Eu só penso, eu só pego pesado. Estou falando sério com vocês. Eu posso fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando xixi, xixi, xixi, e derramar tudo na cama dela, pra quando ela deitar estar tudo molhado de xixi. Ou pegar o xixi e jogar na cabeça dela. Eu posso fazer tudo isso, só que tem uma questão. Tem uma questão que me pega, sabe? Eu fico pensativo, porque, assim, se eu for me vingar dela, eu estou me igualando a ela.

O brother até tentou encher um balde com água da piscina para jogar na sister, mas recebeu um aviso da produção e acabou devolvendo.

Yasmin Brunet

Durante a briga generalizada que desencadeou a mala na piscina, Yasmin tentou separar Leidy e Davi, mas acabou tomando uma patada do brother:

- Pra mim você é uma planta. Quer usar argumento no Sincerão para falar de limpeza de casa, você não passa uma vassoura.

Para tentar provocar, a modelo cantou uma música da Xuxa e mandou beijinhos ao rival, mas ele continuou:

- Está aqui só para se maquiar e ir para a festa. Amanhã é seu dia.

- Você manda no jogo? Você se acha tanto assim? Você é prepotente e arrogante, rebateu ela.

Em um dos momentos de confusão da noite, a loira chegou a afirmar para Pitel que ouviu Beatriz dizer que ela seria eliminada.

- Sabe o que a Bia falou pra mim agora? Te botei no Paredão e não me arrependo, que você saia. Eu jamais falaria isso pra ela.

Porém, ela decidiu confrontar a líder, que explicou nunca ter dito a frase:

- Não falei espero que saia. Não falaria, está gravado.

- Eu realmente achei que você tinha falado. Me desculpa, se retratou Yasmin rapidamente.

A modelo também teve um atrito com Alane, acabou chorando e foi consolada por aliados:

- Eu quero sair, sério... Vou falar amanhã no Confessionário. Essas meninas... A Alane é do mal. Ela é perigosa. Imagina lá fora o estrago que ela já fez na vida dela? Ela veio falar que eu estava debochando da fé dela por causa do negócio do pão. Que ela fez uma promessa para Nossa Senhora e eu estava debochando da fé dela. Eu não quero permanecer numa casa com gente assim. Leidy, eu acho isso muito sério e eu já vi ela fazendo isso com muita gente.

Mais tarde, Bia chegou na cozinha, olhou para a câmera e encenou a gravação de uma propaganda:

- Ê Brasil, tamo aqui Brasil do Brasil. Temos aqui essa família muito linda! Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. Pitel, a que não tem argumento, só fala bestagem. E o BBB é o quê? É o Brasil do Brasil.

- É por isso que duas semanas atrás eu disse que você é infantil. Quando te chamei de infantil, tu não gostou, rebateu Pitel.

Lucas Henrique

Em um desabafo, Lucas Henrique refletiu sobre o fato de sua esposa não ter aparecido no vídeo do anjo e chegou à conclusão:

- Ela falou para mim que não queria ser exposta e não queria ser pessoa pública.