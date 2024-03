Páscoa anima setor de supermercados

O setor de supermercados espera ter uma doce Páscoa em 2024. O fato de a data ser comemorada no fim do mês (31 de março), depois de os consumidores já terem recebido o adiantamento de salário (geralmente pago no dia 20) é um dos motivos para o otimismo do segmento.

Pesquisa realizada pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados) revela que 85% dos empresários do ramo estão animados. Para 60% deles, o consumo vai ser manter no patamar do ano passado e outros 25% apostam em um aumento de consumo.

Um dos motivos para o otimismo vem do calendário e dos recursos que serão injetados no consumo até a data. Em 2023, a Páscoa foi comemorada no início do mês (9 de abril). Neste ano, ela será em 31 de março e terá uma forte influência do pagamento do Bolsa Família (de 15/03 a 28/03) e de outros recursos que serão injetados na economia no trimestre.

Nesse cenário, 34% dos supermercadistas projetam maior consumo na véspera da data (sábado) e outros 48% na semana que a antecede com a chegada do Domingo de Ramos.

Neste ano, os peixes frescos ou congelados devem estar presentes no almoço de 26% das famílias, seguidos de bacalhau (12,9%). Para o período da Quaresma, o consumo de ovos deve aumentar 16,7%. Por outro lado, deve haver uma redução de cerca de 3% do consumo de azeite devido ao aumento de preços (24,7%).

Na cesta de bebidas, mais de 40% do consumo está dividido em vinho importado (14,4%), refrigerante (14,3%) e cerveja (14,3%). Suco (13,1%) e vinho nacional (11,9%) completam os itens mais procurados da cesta.

CHOCOLATE

Quanto aos ovos de Páscoa, o volume das encomendas do setor está dividido em ovos com brinquedos, brindes (18,6%), de ovos de chocolate de 100g a 185 g (17,9%) e de ovos de chocolate de 252g a 365g (15,4%) que lideraram o consumo no ano passado.

Outros se dividem em ovos de chocolate de 186g a 251g (13,8%) e ovos de chocolate acima de 366 g (13,8%). Os preços variam, em média, 15% na comparação com o ano anterior.

Outro destaque para o período vem da fatia representada pela colomba pascal de chocolate (19,6%) e de frutas (17,1%). Outros itens presenteáveis são bombons (18,0%), mini ovos e coelhos (15,3%).

Para impulsionar o consumo 70% dos supermercadistas apostam em pontos extras e em ações promocionais nas lojas e 35% aproveitam também as oportunidades de negócio do e-commerce.