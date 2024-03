Zacarias anuncia pré-candidatura pelo PL a prefeito de Santo André

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), anunciou ontem, durante entrevista coletiva, a sua pré-candidatura a prefeito. O ato, em um hotel, contou com a presença do presidente estadual da legenda, Tadeu Candelária e da dirigente municipal Viviane Cardoso dos Santos. “Chegou o momento e tenho que deixar claro, sou pré-candidato a prefeito, com apoio 100% do partido”, disse Zacarias.

O projeto também recebe endosso do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, que em vídeo gravado deixou uma mensagem. “Eu tenho certeza que o Zacarias vai continuar trabalhando como sempre trabalhou por Santo André e vai poder contar com nossa ajuda”.

Candelária reforçou a fala do presidente nacional. “Reitero que você (Zacarias) é pré-candidato a prefeito e vai receber apoio integral do partido. Eu, como primeiro vice-presidente nacional, garanto que estaremos juntos em qualquer situação. Nada vai mudar isso.”

Zacarias, por sua vez, garante dar continuidade ao trabalho já realizado ao longo dos dois mandatos como vice-prefeito. “Vou dar sequência na gestão. Time que está ganhando não precisa mexer.”