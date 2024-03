Chegada de Chuchu causa debandada no PL de São Bernardo

A iminente chegada de Paulo Chuchu (PRTB) ao PL tem movimentado o bastidor político em São Bernardo. Presidente e vice da direção municipal do partido, Fernando Longo e Júlia Benício, respectivamente, anunciaram ontem à tarde suas renúncias aos cargos. As saídas acontecem em meio à aproximação de bolsonaristas com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), pré-candidato a prefeito.

Fortes aliados do prefeito Orlando Morando (PSDB) - Fernando é secretário-adjunto de Coordenação Governamental; e Júlia é secretária de Governo, estando presente com frequência nas sessões da Câmara -, os dois comandavam o partido desde junho do ano passado. Segundo apuração do Diário, as renúncias aconteceram por dificuldade em obter acordo com a alta cúpula do PL no Estado.

Conforme publicado pelo Diário na semana passada, Paulo Chuchu está cada vez mais próximo de se filiar ao partido. Ontem pela manhã, o vereador se encontrou com os presidentes nacional e estadual da legenda, Valdemar Costa Neto e Tadeu Candelária, respectivamente, e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado. A reunião ocorreu na sede do diretório da sigla em São Paulo.

“O encontro foi feito para ajustarmos os detalhes do cenário político de São Bernardo”, revelou Paulo Chuchu, que tem realizado inúmeras reuniões com lideranças para sacramentar sua migração à sigla. No dia 2 de março, inclusive, ele esteve em um café da manhã com o ex-presidente da República e maior expressão da sigla, Jair Bolsonaro.

O Diário apurou que Chuchu deve assinar a ficha de filiação ao novo partido em solenidade a ser realizada no dia 21 de março, às 10h30, na sede do partido em Brasília, com a presença de Bolsonaro.

O vereador tem pleiteado a migração ao PL desde o ano passado. A aproximação se intensificou há duas semanas, depois que o grupo bolsonarista passou a fazer pressão para que Chuchu seja indicado como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Alex Manente. A ideia do partido é nacionalizar a disputa em São Bernardo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Bolsonaro no pleito de 2022, dizer que vai se empenhar pessoalmente na campanha eleitoral do município, onde o partido lançará o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira.

“O Alex Manente é deputado federal e nós temos 99 deputados federais. Logicamente algum deles já deve ter feito esse relacionamento com ele (Alex), porque é um grande nome da política de São Bernardo”, declarou Tadeu Candelária.

Outro fato que reforça essa hipótese é o apoio já declarado de Paulo Chuchu a Alex. Em entrevista concedida ao Diário em outubro do ano passado, o vereador disse que o nome do deputado era o mais distante do PT entre os possíveis candidatos a prefeito de São Bernardo.

“Eu não vejo candidato com mais chance no cenário atual de hoje do que o Alex Manente”, declarou Chuchu na ocasião. “Não fechamos nada ainda, mas hoje o cenário mais favorável para me mandar distante da esquerda seria o Alex”.