Miriam Belchior recebe prêmio hoje, em São Paulo

A secretária-executiva da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior, de Santo André, será uma das homenageadas do 3º Prêmio Mulheres Exponenciais 2024, idealizado pela Esfera Brasil, organização que reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva. Ela vai receber o reconhecimento por Gestão Pública. O evento destaca a atuação transformadora de personalidades femininas, em diferentes áreas dos setores público e privado. A cerimônia acontece hoje, às 18h, em São Paulo.

“São mulheres que trabalham pelo avanço do país. A presença ativa de mulheres em posições de liderança, influência e tomada de decisão, é crucial para enfrentarmos o desafio de sermos uma sociedade mais inclusiva e equitativa”, afirma Camila Funaro Camargo, CEO da Esfera Brasil.

Serão sete categorias na premiação. A secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, receberá a honraria na categoria Relações Internacionais. A CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral, eleita uma das mulheres mais influentes nos negócios, terá destaque na categoria Sustentabilidade. Já Martha Leonardis, que é sócia do BTG Pactual, vai receber o troféu por Responsabilidade Social.

Entre as homenageadas também estão a procuradora-geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, por Impacto na Sociedade, a vice-presidente jurídica da Cosan, Maria Rita Drummond, na categoria Governança, e a jornalista e apresentadora da CNN Brasil, Daniela Filomeno, pelo desempenho em Comunicação.

DO GRANDE ABC

Miriam Belchior foi secretária de Administração e Modernização Administrativa da Prefeitura de Santo André de 1997 a 2000. Ela coordenou o Programa de Modernização Administrativa, selecionado como uma das 100 melhores práticas públicas do mundo pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2000.

Já de 2001 a 2002 foi secretária de Inclusão Social e Habitação da Prefeitura e coordenou o Programa Santo André Mais Igual. Ela também foi ministra do Planejamento no governo Dilma Rousseff. Miriam foi casada com o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em 2002.