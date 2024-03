‘Sonho do Instituto Federal está próximo’, afirma Penha

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD) segue fazendo gestões para levar um campi do Instituto Federal ao município. No dia 1 de fevereiro, em visita à região, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou duas unidades do órgão no Grande ABC: uma em Diadema e outra em Mauá. Penha, no entanto, continua articulando junto à instituição para emplacar o projeto.

No sábado (9), uma visita técnica foi realizada na EMEB (Escola Municipal de Ensino Básico) Professora Silveira Monteiro, no Centro. Ao lado da chefe do Executivo e do secretário de Relações Institucionais Ramon Velásquez, o representante do Instituto Federal, Carlos Procópio conheceu as instalações da unidade e anunciou um avanço na pauta. “Estamos conhecendo as instalações para que possamos entender as condições que a cidade oferece. Analisando o prédio entendo que ele tem condições de receber a médio e curto prazo cursos de formação continuada e formação de professores”, disse. E complementou. “A análise será encaminhada em relatório para a reitoria do Instituto Federal para que o projeto possa ser tirado do papel.”

Apesar de não estar no radar do governo federal a criação da instituição em Rio Grande, Penha Fumagalli garante que o sonho está mais próximo. “Logo mais vamos conseguir trazer o Centro de Referência”, observou.

A prefeita ainda disse acreditar no potencial da cidade. “Persisitimos nas tratativas pra trazer uma extensão do Instituto Federal que ofereça cursos alinhados com as necessidades locais.”

EM BRASÍLIA

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) cumpre hoje agenda em Brasília para tratar do campi do Instituto Federal. Ele já tem aval do presidente Lula para instalar uma unidade no município.