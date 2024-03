'BBB 24': Davi afirma que sabe tocar oito instrumentos; saiba quais

Davi surpreendeu os brothers do Big Brother Brasil 24 ao revelar que sabe tocar oito instrumentos musicais. Em conversa com Alane, Matteus, Isabelle e Beatriz, o baiano afirmou que seu interesse pela música começou na igreja que frequenta desde criança.

"Sei tocar cavaquinho, bateria, violão, guitarra, contrabaixo, pandeiro, timbal e sax. E tudo isso eu aprendi na igreja", revelou.

O motorista de aplicativo é filho do pastor Demerval Brito e já havia revelado aos amigos que cresceu frequentando o local. "Não sabia mexer nem na baqueta da bateria. Ficava só olhando os caras tocarem. Aí, me interessei... tudo na vida é interesse".

"Quando acabava o culto, ficava lá... Deu certo, comecei a tocar", completou, explicando que o interesse surgiu ao tentar aprender no final do culto do Hino da Harpa, louvor cristão.