Sthefany Brito relembra ano difícil e se emociona ao falar sobre segunda gravidez: - Foi muito desejado e esperado

Ela está feliz da vida! Sthefany Brito anunciou no último domingo, dia 10, que a sua família com o marido Igor Raschkovsky irá aumentar. Aos 36 anos de idade, a atriz contou a novidade em suas redes sociais e já revelou o sexo do bebê: um menino.

Um dia após o momento tão especial, a mamãe de segunda viagem retornou ao Instagram para agradecer todas as mensagens de carinho que recebeu. Além de relembrar o ano difícil que sua família enfrentou.

- Depois de um ano muito difícil pra minha família, de muitas provações... Mas a gente tá muito feliz, esse bebê foi muito desejado, muito esperado. Cerejinha do bolo da nossa família. Eu não poderia estar mais feliz e mais chorona. Não estava mais conseguindo sair e disfarçar... Vamos ter outro meninão aí pela frente.

No final, Sthefany falou sobre o seu primogênito, que está com três anos de idade:

- E nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bênçãos na minha vida! Nossa família está crescendo, e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos? Tem baby no forninho, e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho!