No Oscar 2024, Robert Downey Jr. chama atenção para sua infância horrível - entenda a trajetória do ator!

Ao vencer seu primeiro Oscar na noite do último sábado, dia 10, o ator Robert Downey Jr., muito conhecido pelo seu papel de Homem de Ferro nos filmes da Marvel Studios, fez menção ao que ele classifica como sua infância horrível. Com uma trajetória pouco convencional no cinema. o famoso vencedor da categoria Melhor Ator Coadjuvante, pela sua performance em Oppenheimer, cresceu em meio a uma vida turbulenta - chegando a ser viciado em drogas e a ser preso.

Antes de entendermos um pouco mais sobre a trajetória de RDJ, vale notar que, após uma piada um tanto quanto de mal gosto feita pelo apresentador da celebração Jimmy Kimmel sobre o histórico de drogas do famoso, Downey Jr. declarou, o seguinte, ao subir no palco para receber sua estatueta:

- Gostaria de agradecer à minha infância terrível e à Academia [de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar] - nesta ordem, disse, além de elogiar a esposa Susan por amá-lo de volta à vida, tendo anteriormente creditado a ela por ajudá-lo a largar as drogas para sempre.

O primeiro contato do ator de Oppenheimer com a maconha foi durante sua infância, quando ele recebeu um cigarro de seu próprio pai, o diretor Robert Downey. Como dito por ele mesmo no livro The New Breed: Actor Coming Of Age, de 1988, o ganhador do Oscar veio de uma família onde todos usavam drogas e tentavam ser criativos.

Quando meu pai e eu nos drogávamos juntos, era como se ele tentasse expressar seu amor da única forma que sabia, declarou no livro, onde relata suas experiências ao lado do patriarca.

No documentário Sr., disponível na plataforma de streaming paga Netflix, o pai do ator diz se arrepender da situação que colocou o filho:

- Muitos de nós achávamos que seria hipócrita não deixar nossos filhos usarem maconha e coisas assim. Era idiota da nossa parte. Só estou feliz que ele esteja aqui, disse o diretor no documentário.

Tratamentos e detenções

Robert Downey Jr. sempre esteve em contato com as drogas. Apesar da situação, ele já era considerado um dos melhores atores de sua época, tendo seus problemas vindo à tona apenas em 1996. Na ocasião, a celebridade foi presa por dirigir sob efeitos de cocaína, além de levar, no veículo, heroína e um revólver Magnum 357.

Apenas um mês após sua primeira detenção, RDJ foi sentenciado a três anos ao entrar na casa errada e dormir na cama de um garoto de 11 anos de idade. Vale notar que atores como Sean Penn e Dennis Quaid chegaram a levar o eterno Homem de Ferro a uma clínica de reabilitação. No entanto, ele fugiu do local e foi encontrado em Malibu, nos Estados Unidos, sob efeito das drogas.

Na época, em entrevista à revista norte-americana Esquire, o artista também chegou a revelar que ainda fumava crack.

Às vezes, quero sair para comprar de tudo. Em outras, só quero ver esportes, me masturbar e tomar sorvete. Mas isso não significa que esteja deprimido ou que seja um maníaco. Fui diagnosticado com transtorno psicológico por um médico que não sabia que eu fumava crack no seu banheiro. Você não pode fazer um diagnóstico enquanto o paciente não estiver sóbrio, declarou ao veículo.

Robert ainda foi sentenciado à prisão em outras oportunidades por não comparecer a reuniões antidroga. Entretanto, tudo pareceu mudar quando ele atuou em Ally McBeal: Minha Vida de Solteira, em 1997. A produção ainda o levou a ganhar um Globo de Ouro na categoria Melhor Ator Coadjuvante.

O fim do poço e a volta por cima

Porém, ninguém esperava que o pior ainda estava por vir. Em novembro de 2000, o Homem de Ferro foi, mais um vez, preso com anfetamina e cocaína em um hotel. Pouco tempo depois, RDJ foi encontrado em uma rua com ratos. Na época, o ator estava desempregado e foi largado por sua ex-esposa, Deborah Falconer, que ainda levou o filho, Indio, nascido em 1993.

Novamente, o famoso contou com a ajuda de amigos para sair dessa situação e, assim, começou a dar a volta por cima. Foi em 2003, durante uma passeio pela costa do Pacífico que o próprio ator, enfim, trilhou o seu futuro. Na ocasião, Robert relatou ter jogado no mar todas as drogas que levava consigo e deixou de lado o vício.

Em 2008, Robert Downey Jr. fez sua estreia como o Homem de Ferro, papel considerado como um grande ponto de virada em sua vida. Entre os anos de 2013 e 2015, ele se consagrou como o ator mais bem pago do mundo, recebendo cerca de 400 milhões de reais.

Vale notar que, ainda em 1993, em meio a internações em centros de reabilitação, o ator foi indicado ao Oscar pela primeira vez. Foi pela sua atuação em Chaplin, de Richard Attenborough, além de sua indicação em 2009, por Trovão Tropical. O ator, no entanto, não levou a estatueta de Melhor Ator para casa em nenhuma das situações. Agora, o ator se consagra com uma das mais importantes categorias da celebração.