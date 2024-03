Possível vazamento de gás mata mãe e três filhas no RS

A Polícia Civil de Vacaria, no Rio Grande do Sul, investiga a morte de uma mãe e três filhas que supostamente morreram por asfixia causada por vazamento de gás de um gerador de energia movido a gasolina. As vítimas foram encontradas na manhã do último domingo, 10, na casa onde moravam, no bairro Vitória.

Outras três pessoas que também estavam no local, um homem de 31 anos e duas crianças, precisaram ser hospitalizadas por causa dos efeitos da intoxicação e estão em estado grave.

De acordo com o delegado Anderson Silveira Lima, a principal linha de investigação é a de que as próprias vítimas podem ter colocado o gerador ligado para dentro da residência, e o gás exalado pelo aparelho "tomou conta da casa".

Ainda segundo Lima, foi o namorado de uma das vítimas que encontrou a família, por volta das 8h30. Aos policiais, ele disse que a casa estava fechada e com forte cheiro de gás.

A mãe já estava morta quando foi localizada pela testemunha. As três filhas, que posteriormente foram a óbito, tiveram as mortes confirmadas no hospital. A mulher tinha 36 anos e as outras vítimas, 15, 11 e 3 anos.

As outras três pessoas que também estavam na casa seguem internadas em unidades de tratamento intensivo (UTI). O homem de 31 anos foi encaminhado para um hospital de Vacaria, enquanto as outras duas crianças, uma de 7 e outra de 9 anos, foram hospitalizadas na cidade de Santa Maria, em UTIs pediátricas.

Segundo o delegado, o Departamento de Criminalística fará a perícia de necropsia, uma perícia criminal do local onde aconteceu a possível intoxicação e também uma perícia no gerador de energia. A previsão é de que o resultado das investigações fiquem prontos em até 30 dias.

"Após o resultado das perícias será concluído o inquérito policial", disse o delegado Lima.