Kayky Brito volta a atuar cinco meses após atropelamento

Cinco meses após ser atropelado no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito voltará a atuar. Ele participará de um filme, cujo nome ainda não foi divulgado, e interpretará o personagem Douglas. A informação foi confirmada através do Instagram de Pedro Pauleey, colega de elenco de Kayky.

Segundo a revista Quem, no último final de semana, os atores fizeram as primeiras leituras do texto. O elenco do longa-metragem também conta com José Trassi, Camilla Camargo, Nill Marcondes e Richard Martins.

Kayky foi atropelado na madrugada de 2 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado em estado grave para o hospital. Ele recebeu alta no dia 29 de setembro do ano passado e segue em recuperação após o acidente. Em suas redes sociais, Kayky compartilha sua jornada de fisioterapia e superação com os fãs.

Relembre o atropelamento

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada de 2 de setembro do ano passado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O estado de saúde do ator ao chegar no hospital era considerado grave. Durante o período, Kayky ficou sob cuidados na UTI, onde passou por alguns procedimentos, como a cirurgia de fixação de fratura da pelve e do braço direito. Com politraumatismo, o ator foi sedado e respirou com ajuda de ventilação mecânica por 11 dias.

No dia 22 de setembro, o ator recebeu alta da UTI. Kayky estava consciente, cooperando no processo de reabilitação ortopédica e conversando com os familiares. De lá para cá, segue em tratamento de recuperação, com sessões de fisioterapia, entre outras atividades.