São Bernardo é a segunda em casos de ‘gato’ na Grande São Paulo, aponta Enel

No último mês, 42 operações de combate a furtos de energia, conhecidos popularmente como ‘gatos’, foram deflagradas na Grande São Paulo, segundo a Enel. Além de São Paulo, que liderou regionalmente com 26 ocorrências, a distribuidora destaca São Bernardo em segundo lugar nos casos, com 4.

Os crimes identificados subiram em 40% entre fevereiro e janeiro, que em contrapartida encerrou com 30 casos. De acordo com o levantamento, apenas 7% dos episódios ocorreram em endereços residenciais, enquanto a maior parcela de alvos foram comércios (74%) e indústrias (19%). Ao todo, a participação da Polícia Civil no último mês resultou em 38 prisões em flagrante e 4 indiciamentos na Grande São Paulo.

Já especificamente no Grande ABC, apenas Diadema e São Caetano apresentaram casos em fevereiro. Em ambas as cidades, somente houve a incidência de um caso mensal.

Segundo Tiago Barbosa, responsável pela área de perdas da companhia elétrica, uma das únicas formas de mitigar novos casos de ‘gato’ é o trabalho de conscientização populacional constante sobre os perigos envolvidos na prática.

“Disponibilizamos um site (https://www.enel.com.br/) para garantir o anonimato de quem denuncia furto energético, porque, no final, todos nós pagamos a conta. Muitos não sabem, mas, a agência reguladora (Agência Nacional de Energia Elétrica) determina que uma fração dos custos associados ao furto seja revertida para a fatura de todos os clientes no País. Sem falar que, de forma geral, a qualidade do sistema é afetada e o risco dobra para quem trabalha na remoção destas ligações diretas, devido a curtos-circuitos e sobrecargas na rede”, esclarece.