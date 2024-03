Após se pronunciar sobre foto, Kate Middleton é vista saindo do Castelo de Windsor com Príncipe William

Após ter se manifestado sobre a foto polêmica, acusada de ter sido manipulada em Photoshop, Kate Middleton foi vista saindo do Castelo de Windsor ao lado do Príncipe William em uma imagem publicada pelo DailyMail. Segundo o que especialistas falaram ao site, a saída é uma tentativa do Palácio de mostrar que Kate está bem.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a foto publicada por Kate Middleton, em comemoração ao Dia das Mães - comemorado no dia 10 de março em alguns países - recebeu inúmeras críticas por apontarem o uso de Photoshop no clique. Então, a Princesa de Gales se pronunciou sobre o ocorrido:

Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães.

Além disso, informações do jornal britânico Daily Mirror dizem que o Palácio de Buckingham não planeja divulgar a foto original. O jornal relatou a fala de um assessor da realeza dizendo que as edições consistem em ajustes mínimos.

Vale destacar que após a alta hospitalar de Kate, que foi submetida a uma cirurgia abdominal, a realeza anunciou que a princesa ficaria reclusa e se recuperando até a Páscoa. Então, está sendo levantado na internet a questão de que a foto, na verdade, foi feita antes do procedimento da Princesa.