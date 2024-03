Aos 49 anos de idade, Chrigor é internado após mal-estar: Está se recuperando e realizando exames

Nesta segunda-feira, dia 11, os fãs do cantor Chrigor foram pegos de surpresa após a equipe do músico revelar que ele está internado após um mal-estar. As informações foram divulgadas nas redes sociais.

De acordo com a nota, Chrigor está se recuperando, realizando alguns exames e provavelmente receberá alta ainda nesta semana.

Queridos fãs e amigos. O Chrigor teve um mal-estar, mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução. Provavelmente, terá alta esta semana. Muito obrigado pelas mensagens de carinho. Daqui a pouco estaremos juntos.

Ainda, de acordo com Fabíola Reipert, o cantor estava em um show em Brasília quando tudo aconteceu.

- Depois que saiu do show, ele começou a sentir dores e a passar mal. A assessoria se manifestou explicando que ele foi internado na UTI, onde ficou por dois dias. Ele já foi transferido para o quarto e está passando por outros exames.

Desejamos melhoras!