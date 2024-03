Rei Charles III agradece votos de boa sorte maravilhosamente gentis e atenciosos após diagnóstico de câncer

Em um vídeo gravado na Abadia de Westminster para comemorar o Dia da Commonwealth [ a Comunidade das Nações, organização intergovernamental composta por 56 países membros independentes], o Rei Charles III prometeu continuar a servi-la, da melhor maneira possível.

Segundo informações do Daily Mail, o monarca - que está realizando o tratamento contra o câncer -, fez um agradecimento ao apoio que está recebendo. Durante o discurso, o governante do Reino Unido agradeceu os votos de boa sorte maravilhosamente gentis e atenciosos após diagnóstico e ainda disse:

- Nas últimas semanas, fiquei profundamente comovido por seus votos maravilhosamente gentis e atenciosos para minha saúde e, em troca, só posso continuar a servi-lo, com o melhor de minha capacidade, em toda a Comunidade.

Ao falar sobre a Comunidade das Nações que foi originalmente criada como Comunidade Britânica de Nações, Charles mencionou os países que já fizeram parte do Império Britânico e refletiu sobre a jornada destas nações, que hoje são independentes.

- O 75º aniversário da Commonwealth é um momento para refletir sobre a notável jornada que a nossa família única de nações livres e independentes fez desde 1949". No ano passado, as Bahamas celebraram o seu 50º aniversário da Independência, tal como Granada o fez este ano, e Papua-Nova Guiné o fará no próximo ano. Cada um destes marcos ? e muitos outros semelhantes ? representa a realização de inúmeras aspirações e a realização de um potencial tão notável. E o crescimento da Commonwealth, com novos membros continuando a juntar-se à nossa família de nações, demonstra claramente que, embora nem todos tenhamos uma história partilhada, temos ambições comuns para um futuro melhor ? trabalhando em conjunto para construir resiliência e responder aos desafios globais.