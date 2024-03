Ronaldo Ésper relata agressão sofrida dentro de casa: - Começou a me agredir e me bateu muito

Nos últimos dias, Ronaldo Ésper passou por um grande susto após ter sua casa invadida por criminosos na cidade de São Paulo. Aos 79 anos de idade, o estilista foi agredido com socos e pontapés. Além de ter a cabeça machucada com um objeto cortante.

Se recuperando do susto, Ésper participou do programa Geral do Povo, apresentador por Geraldo Luís, e deu detalhes do ocorrido. Segundo ele após voltar de um passeio com os amigos viu que a sua casa estava aberta.

- Eu estou muito abalado ainda. Eu moro atrás de um shopping, em uma casa de três andares, enorme. O que aconteceu foi que eu sai, fechei a casa, fechei tudo e fui até o o shopping encontrar com os amigos, e fiquei lá um pouco, mas alguma coisa me dizia que eu devia voltar.

Pouco mais de duas horas, Ronaldo retornou para casa e se surpreendeu com o que encontrou:

- Quando eu encostei a mão na porta principal, ela estava aberta e a fechadura avariada. Segundo ele, a pessoa fez uma cópia da chave e não estourou a porta.

- Na hora que eu entro eu vejo um homem, que nunca vi na vida e questiono o que ele está fazendo lá. De repente eu tive a impressão que o propósito dele, que eu ainda não sei qual é, era que eu não estivesse ali. Ele começou a me agredir, tudo aconteceu na escada, ele me bateu muito. Depois que ele me bateu, ele simplesmente vai embora.

E continuou com o relato:

- Eu fiquei lá, naquele desmaia não desmaia, afinal eu estou com quase 80 anos de idade. Ele meteu o braço, depois me fez um rasgo na testa, ele só usou a mão, mas aqui [apontou para cabeça] usou um objeto cortante.

Além da surpresa de encontrar a casa aberta, Ésper ficou surpreso com a roupa que o criminoso usava:

- Estava vestido em uma elegância que você não pode imaginar, ele estava de terno, gravata, uma roupa muito boa e um par de sapato muito bom.