Carlos Alberto de Nóbrega revela qual seu maior medo: - Ter um derrame

Carlos Alberto de Nóbrega foi o primeiro convidado do Chega Mais, novo programa matinal do SBT. Durante a participação, o artista relembrou a queda que sofreu em casa no final de 2023. Na época, ele chegou a precisar passar por cirurgias na cabeça.

Ao ser questionado se tem medo de morrer, o famoso não pensou duas vezes e revelou o que realmente teme:

- Eu não tive medo de nada. Não tenho medo de morrer, todos nós vamos morrer um dia. Sabe qual é o meu medo? Ter um derrame. Isso realmente me assusta. Muito pior [do que uma queda]. Deus que me perdoe, mas se eu tiver alguma outra doença, como a medicina está muito adiantada, eu vivo mais uns dois ou três anos. Estou com 88 anos.

Enquanto falava sobre a grave queda que sofreu, Carlos contou que abriu a cabeça e ainda dá para sentir o local do ferimento.

- Passa a mão aqui, você vai ver um buraquinho.

A apresentadora Regina Volpato então passou a mão na cabeça do artista e reagiu:

- Carlos Alberto, parece moleira de nenê. Voltou a ser nenê, Carlos Alberto.