Sthefany Brito anuncia segunda gravidez: Tem baby no forninho

Muitos famosos deram um passo importante e decidiram aumentar a família em 2024. No dia 11 de março, Sthefany Brito anunciou que estava grávida do segundo filho. Ainda sem revelar o nome, a atriz apenas adiantou que se trata de outro menininho.

Casada com Igor Raschkovsky, ela já tem um filho, Enrico, de três anos de idade. Ao dar a notícia feliz, ela descreveu:

E nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida! Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempo. Tem baby no forninho e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho! Deus nos presenteou com mais um de seus anjos e eu ainda mal posso acreditar que estou mais uma vez sendo abençoada com o milagre da vida! Meu filho, você não tem ideia o tanto que te desejamos e o quanto você está sendo esperado por todos nós e especialmente pelo seu irmão, que todo dia pergunta quando você vai chegar e já está cantando Parabéns para você!