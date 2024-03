Após ser acusada de usar photoshop em foto com os filhos, Kate Middleton se pronuncia

Desde que Kate Middleton compartilhou um clique ao lado dos filhos para celebrar o Dia das Mães, que é comemorado nesta época em alguns países, a Princesa de Gales vem enfrentando uma enxugada de comentários acerca do uso de Photoshop no clique. Além do fuzuê causado pelos internautas, algumas agências de imagens apagaram a foto em questão por considerar que teria sido manipulada.

Com a polêmica em curso, Kate decidiu fazer algo que não costuma ultimamente - se pronunciar. Através das redes sociais, ela escreveu:

Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães.

Vale lembrar que essa é a primeira foto oficial de Kate Middleton desde que ela realizou uma cirurgia o abdômen, em janeiro, e se afastou temporariamente de seus deveres reais. Desde então, a família real britânica vem sendo alvo de uma série de teorias de conspiração em relação ao caso, algumas apontando um possível divórcio de Kate e William, outras mais esdruxulas, chegando a citar uma possível morte da princesa.