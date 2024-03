'Infiel' no 'BBB 24': Boninho cumpre promessa e acorda brothers com música de Marília Mendonça

Boninho prometeu e cumpriu. Após o anjo da semana no Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique, o 'Buda', sentir falta de mensagem da mulher, Camila Moura, no almoço especial, o diretor do programa disse que colocaria Infiel, de Marília Mendonça, para tocar e acordar os participantes nesta segunda, 11. Dito e feito.

A "trollagem" ocorreu porque, segundo Boninho, a equipe do BBB não o deixou colocar um recado no lugar da aparição de Camila, no vídeo dedicado a Lucas. Isso porque, não sabe o brother, ela anunciou separação dele por causa de flerte envolvendo-o e Giovanna Pitel.

Boninho queria exibir um curto texto durante a videomontagem da família de Lucas: "Tentamos contato com Camila, mas ela não quis participar". Ao não ver a ex-mulher entre os parentes, Lucas reagiu. "Cadê a Camila, gente?", disse.

Como mostrou o Estadão mais cedo, a apreensão sobre a participação de Camila e a reação de Lucas vinham mobilizando quem acompanha o programa. Assim que Buda venceu a Prova do Anjo, alguns usuários disseram aguardar a cena já com um balde de pipoca.

O participante, inclusive, já está emparedado por ter sido um dos primeiros a deixar a Prova do Líder. Confinado e sem saber de nada que ocorre fora da casa, Buda chegou a mandar recados para Camila, alheio ao anúncio do fim do casamento.

Ao acordar com a música tocando, Lucas pareceu incomodado e pensativo. Com a cara fechada, saiu do quarto e foi na direção da sala, enquanto colegas do reality cantavam junto com a "Rainha da Sofrência".

Enquanto isso, Camila Moura se torna um fenômeno nas redes sociais por aqui. Com novo visual, ela já tem 2,1 milhões de seguidores somente no Instagram. No último sábado, 9, ela até ironizou a apreensão gerada em relação ao vídeo do anjo: "Vídeo do anjo? Que isso, um filme?"