Beijo entre os participantes, choro de MC Daniel e participante perdido... Estreia de Dança dos Famosos dá o que falar na web

E finalmente a nova temporada de Dança dos Famosos veio aí! No último domingo, dia 10, o público acompanhou os participantes se apresentando em grupos. Ao som de Buchecha, eles mostraram que este ano a edição vai dar o que falar.

- Inovando mais uma vez, na trilha sonora de hoje da Dança dos Famosos, um dos responsáveis por alguns dos clássicos dos bailes Charme. Senhoras e senhores: Buchecha, anunciou Luciano Huck.

Na estreia, Giovanna Antonelli e Antonio Calloni foram os convidados para o júri artístico.

O primeiro grupo a se apresentar foi composto por Lexa, Gabriela Prioli, Matheus Fernandes e Micael Borges que se soltaram com a canção Conquista.

O segundo grupo a subir ao palco foi Henri Castelli, Juliano Floss, Barbara Reis e Barbara Coelho que dançaram o clássico Só Love, arrancando muitos aplausos da plateia.

Já os internautas repararam em outra coisa, em Henri Castelli que se mostrou um pouco perdido com os passos na primeira apresentação. No X - antigo Twitter - alguns memes foram criados.

O terceiro grupo veio aí e com direito a beijão! Enrique Diaz, Amaury Lorenzo, Klara Castanho e Talitha Morete se jogaram na pista com Fico assim sem você. No final da canção, Talitha e Amaury deram um beijão, levando a plateia à loucura.

E parece que o gingado de Amaury repercutiu na web. Algumas internautas foram à loucura com o molejo do ator.

Para encerrar as apresentação foi a vez do grupo de Samuel de Assis, Lucy Alves, Tati Machado e MC Daniel que se soltaram com a música Nosso Sonho.

Antes da apresentação, MC Daniel caiu no choro ao ver que a alegria de sua avó no programa. E não foi só isso, já que ela ainda fez questão de homenagear o neto.

- Meu neto é maravilhoso, gentil, humilde, educado, talentoso, doce que nem mel.

Chorando, o funkeiro disse:

- Queria dizer que amo muito a senhora, meu avô, meu pai. É difícil falar porque sei tudo que já passamos e eu queria muito vencer e dar uma vida melhor para vocês. Eu me sinto muito orgulhoso e honrado por vocês terem criado um homem com princípios e valores. E dizer que hoje tenho 'tudo', mas se não tivesse vocês eu não teria nada, disse emocionado.

Após as apresentações, a classificação geral ficou assim:

Grupo A com 58 - Samuel de Assis, Lucy Alves, Tati Machado e MC Daniel

Grupo B com 54,2 - Henri Castelli, Juliano Floss, Barbara Reis e Barbara Coelho

Grupo C com 55,3 - Enrique Diaz, Amaury Lorenzo, Klara Castanho e Talitha Morete

Grupo D com 54,6 - Lexa, Gabriela Prioli, Matheus Fernandes e Micael Borges