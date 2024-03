Bia Haddad sai na frente, mas perde de virada para russa, e dá adeus em Indian Wells

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia deu adeus ao WTA 1000 de Indian Wells na madrugada desta segunda-feira ao ser derrotada, de virada, pela russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/3 em um confronto com 2h40 de duração.

Com o resultado, a número 13 do ranking encerrou a sua participação na terceira rodada da competição. No retrospecto particular, a paulistana continua sem conseguir triunfar sobre a rival. São três derrotas em três confrontos.

Antes de Indian Wells, Pavlyuchenkova levou a melhor em Hong Kong, em 2023 e também em Adelaide, no início deste ano. Atualmente na 24ª posição do ranking, a russa vai ter pela frente, na chave de simples, a ucraniana Marta Kostyuk.

Bia Haddad volta a jogar pelo torneio na chave de duplas. Ao lado da americana Taylor Townsend, a brasileira terá como adversária as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya. O duelo está marcado para a noite desta segunda-feira.

No confronto, Bia Haddad dominou as ações no primeiro set e logo abriu 2 a 0. A rival tentou reagir, mas a brasileira administrou a vantagem em 4 a 2 e finalizou a parcial vencendo os últimos dois games com direito a uma quebra de serviço.

A partir daí, o jogo ficou equilibrado, o segundo set esteve empatado em 3 a 3 até que a russa melhorou seu aproveitamento no saque e impôs um ritmo mais forte, empatando o confronto em 1 a 1 com um 6 a 4.

O set decisivo apresentou duas competidoras bastante focadas em quadra. Mas foi na parte final que Pavlyuchenkova voltou a fazer a diferença. Obteve duas quebras de serviço, venceu quatro games consecutivos e definiu a vitória de 2 a 1 com um 6 a 3.