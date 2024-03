Lucas Henrique, Yasmin e Isabelle estão no Paredão do 'BBB 24'

Um novo Paredão triplo foi formado na noite deste domingo, 10, na casa do Big Brother Brasil 24. Lucas Henrique já estava na Berlinda, por consequência de ter sido o primeiro desistente da Prova do Líder de quinta-feira, 7. Yasmin Brunet e Isabelle completam a disputa.

O programa começou com uma recapitulação do que aconteceu durante a festa de sábado, 9, e o almoço do Anjo deste domingo. O vencedor da prova, Lucas, se surpreendeu com a ausência da mulher no vídeo da família.

Depois disso e de mostrar o que os brothers conversaram durante a tarde, o apresentador Tadeu Schmidt cumprimentou a casa e deu início à dinâmica de votação.

Como foi a votação do Paredão

Lucas estaria imune por ter vencido a Prova do Anjo no sábado, mas perdeu o benefício por conta da desistência da Prova do Líder. Com isso, ele imunizou Leidy Elin. Além disso, Lucas também ganhou o Poder Coringa, que dava direito a imunizar um dos brothers colocados Na Mira do Líder por Beatriz.

A sister, que conquistou a liderança após uma prova de 15 horas de duração, colocou apenas mulheres na mira: Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele. Lucas decidiu imunizar Pitel. Depois disso, a líder Beatriz escolheu indicar Yasmin ao Paredão.

Em seguida, a casa votou. Veja como foi:

- Bin Laden votou em Matteus

- Yasmin votou em Matteus

- Davi votou em Bin Laden

- Fernanda votou em Matteus

- Leidy votou em Davi

- Alane votou em Bin Laden

- Pitel votou em Matteus

- Giovanna votou em Matteus

- Isabelle votou em Bin Laden

- Matteus votou em Bin Laden

- Raquele votou em Matteus

- Lucas Henrique votou em Alane

Com isso, Matteus foi o mais votado pela casa, com seis votos. Após a votação, a imunizada por Lucas, Pitel, ganhou o poder de indicar alguém ao Paredão. Ela escolheu mandar Isabelle.

Prova Bate e Volta

Matteus, Isabelle e Lucas disputaram a Prova Bate e Volta. Na dinâmica, os brothers precisavam ter a sorte de encontrar um produto de limpeza em um dos 30 armários montados na área externa. Cada um deles tinha três "superfícies" para limpar, com duas sujeiras cada.

Dessa forma, quem encontrasse seis produtos primeiro estaria livre do Paredão. Matteus e Lucas encontraram produtos logo nas duas primeiras tentativas, mas Isabelle não teve a mesma sorte e só conseguiu na segunda tentativa.

No fim, Matteus manteve 100% de aproveitamento e conseguiu se livrar do Paredão. Ele se emocionou muito e foi abraçado por Beatriz e Alane. Como prêmio, o brother também levou R$ 10 mil para casa.