Bolsas da Europa iniciam semana em tom negativo, à espera de CPI dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/03/2024 - As bolsas europeias iniciaram a semana em baixa, acompanhando o fraco desempenho em parte da Ásia, enquanto investidores cautelosamente ficam às margens dos negócios antes de novos dados de inflação dos EUA.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,45%, a 500,99 pontos.

Investidores na Europa aguardam nova pesquisa sobre a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgada na terça-feira (12). O indicador costuma influenciar expectativas para a trajetória dos juros básicos americanos.

O tom negativo nos mercados europeus vem após as bolsas da Ásia e do Pacífico fecharem sem direção única hoje, com perdas particularmente expressivas em Tóquio e Sydney.

Também pesa no sentimento os índices futuros das bolsas de Nova York, que caem levemente na manhã desta segunda-feira, após Wall Street encerrar a última semana no vermelho.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,28%, a de Paris recuava 0,44% e a de Frankfurt cedia 0,80%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,64%, 0,24% e 0,36%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com