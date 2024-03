Melhor ator do Oscar 2024: Cillian Murphy vence com 'Oppenheimer'

Cillian Murphy venceu o prêmio de melhor ator na cerimônia do Oscar 2024, neste domingo, 10, por seu trabalho em Oppenheimer. Aos 47 anos, a vitória veio em sua primeira indicação na premiação.

No longa, interpreta o personagem que dá nome ao filme, J. Robert Oppenheimer, buscando transmitir com primazia os diversos sentimentos ao longo da vida do pai da bomba atômica, incluindo momentos de tensão, culpa e julgamento.

Quem é Cillian Murphy

Cillian Murphy chegou a estudar direito, mas desistiu no último ano de curso para se dedicar à música - tinha uma banda. Antes dos 20 anos, se aventurou pelo teatro como ator, e encontrou o caminho. Seu papel mais conhecido provavelmente é o da série Peaky Blinders, mas chegou a trabalhar em outros longas do próprio Christopher Nolan, diretor de Oppenheimer, como Batman, A Origem e Dunkirk.

Quem foram os outros indicados ao Oscar de melhor ator em 2024

Cillian Murphy, por Oppenheimer (vencedor)

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Os Rejeitados

Jeffrey Wright, por American Fiction