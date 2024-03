Oscar 2024: por que John Cena apareceu nu na cerimônia?

John Cena roubou todos os holofotes no Oscar 2024. Durante a apresentação do prêmio de Melhor Figurino, vencido por Pobres Criaturas, o ator e lutador surgiu no palco sem roupas. Em brincadeira com o apresentador Jimmy Kimmel, Cena parodiou o momento da cerimônia de 1974, em que Robert Opel, um fotógrafo e ativista, invadiu o palco totalmente nu como forma de protesto.

"Você consegue imaginar se um homem nu atravessasse o palco hoje?" perguntou Kimmel para a plateia do Oscar. "Eu disse, você consegue imaginar se um homem nu atravessasse o palco hoje? Não seria louco?", acrescentou. Foi então que John Cena sem camisa apareceu de repente de um canto do palco.