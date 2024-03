Thiago Wild se despede na 3ª rodada de Indian Wells; Alcaraz passa por 'pedra no sapato'

Chegou ao fim neste domingo a melhor campanha de Thiago Wild em um torneio Masters 1000 na carreira. Depois de furar o qualificatório com duas vitórias, o brasileiro passou pelas duas primeiras rodadas com grandes resultados, mas acabou eliminado diante do húngaro Fabian Marozsan, vendo o sonho de ir às oitavas de final em Indian Wells ser adiado. Já o espanhol Carlos Alcaraz ganhou mais uma, desta vez sem sustos.

Wild não disputava um Masters 1000 desde 2021, quando caiu na estreia em Miami. No deserto da Califórnia, passou sem sustos pelo qualificatório e pela primeira rodada, na qual arrasou o americano Jeffrey John Wolf, parciais de 6/2 e 6/1. Azarão diante do russo Karen Khachanov, surpreendeu com ótimo 6/1 e 7/5.

Neste domingo, contudo, o brasileiro não conseguiu encaixar seus golpes diante de um ligado e agressivo Marozsan, que começou melhor desde o começo e não deu chances. Wild deu adeus após somente 1h08 de jogo.

No primeiro set, foi bem até 2 a 2, quando viu o húngaro anotar quatro pontos seguidos e fechar quebrando o serviço do brasileiro pela segunda vez seguida. O set seguinte seguiu o mesmo script, com equilíbrios somente até o quarto game. Marozsan emplacou novos quatro pontos seguidos e fechou no quinto match point.

Depois de necessitar de três sets na estreia, o espanhol Carlos Alcaraz mostrou todo seu talento e superioridade para superar o canadense Felix Auger-Aliassime sem problemas. Em sets diretos, o segundo favorito em Indian Wells avançou às oitavas de final com 6/2 e 6/3.

Atual campeão em Indian Wells, Alcaraz tirou uma pedra do sapato do caminho. Em seus primeiros três duelos com o canadense, havia perdido todos, até desencantar no último embate. O espanhol agora soma oito vitórias seguidas no Masters 1000 e desafia o algoz de Wild, Fabian Marozsan.

Em duelos de cabeças de chave, o grego Stepanos Tsitsipas (11°cabeça de chave) passou com duplo 6/3 sobre o americano Frances Tiafoe (18°), enquanto o australiano Alex de Minaur (10°) fez 7/5 e 6/4 sobre o casaque Alexander Bublik (20°).

SWIATEK AVANÇA COM NOVO PNEU

Dois jogos, duas vitórias com direito a pneu (ser vencido por 6 a 0). Iga Swiatek continua arrasadora em sua campanha para recuperar a hegemonia na Califórnia. Campeã em 2022 do Masters 1000 de Indian Wells - caiu na semifinal em 2023 - a líder do ranking já está nas oitavas de final.

Neste domingo, a polonesa passou pela checa Linda Noskova. Após primeiro set mais disputado, ele faz 6/4 antes de atropelar na parcial seguinte com 6/0. A próxima adversária será a casaque Yulia Putintseva, que passou pela americana Madison Keys com 6/4 e 6/1.