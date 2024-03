Água Santa empata com o Corinthians e não avança no Paulistão

O Água Santa está fora do Paulistão. Empatou por 0 a 0 neste domingo com o Corinthians no Estádio 1º de Maio e terminou a competição na terceira posição do Grupo B com 15 pontos. Além de vencer, o time de Diadema precisava de um revés da Ponte Preta, o que aconteceu. O time de Campinas perdeu por 1 a 0 para o Santo André.

Para o Netuno avançar, bastava um gol, mas o time não conseguiu furar a marcação do Timão, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Ryan, do Corinthians, foi expulso nos acréscimos da primeira etapa.

Agora, o Água Santa começa a pensar na disputa do Brasileiro da Série D, que começa no dia 21 de abril.