Guarani vence Red Bull Bragantino e escapa do rebaixamento no Paulistão

O Guarani confirmou a sua presença na elite paulista no próximo ano ao vencer por 1 a 0 o Red Bull Bragantino, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Com dez pontos, em último lugar no Grupo B, fechou a competição na 14ª posição, na frente apenas dos rebaixados Santo André e Ituano.

Como já tinha assegurado a liderança do Grupo C, com 21 pontos, o visitante usou um time reserva. Nas quartas de finais vai enfrentar a Inter de Limeira com a vantagem do empate em jogo único que será disputado em Bragança Paulista.

Esta foi apenas a segunda vitória em 12 jogos do Guarani, numa campanha irregular e que o deixou ameaçado pelo rebaixamento por muitas rodadas. A ansiedade da torcida e do time ficaram menores aos oito minutos, quando o Guarani abriu o placar. O goleiro Vladimir fez a reposição de bola com o chute para o lado direito, lançando Reinaldo em velocidade. Ele levantou a cabeça e cruzou na costas da defesa do Red Bull Bragantino, que viu Pablo Thomaz esticar o pé esquerdo e completar para as redes.

Mas o visitante tinha maior posse de bola, rondava a área do time campineiro, porém, sem maior efetividade. O Guarani poderia ter ampliado aos 42 minutos, num lance parecido ao primeiro gol. Vladimir chutou para frente, o zagueiro Léo Realpe tentou recuar de cabeça e a bola ficou nos pés de Régis. O meia invadiu a área, driblou o goleiro Lucão e, desequilibrado, chutou para fora. Nem ele acreditou, levantou os braços e apontou para alguma irregularidade no gramado.

O segundo tempo começou com o Guarani bem recuado, chamando para si a pressão do Bragantino, que quase empatou aos 11 minutos quando Douglas Mendes cabeceou a bola no travessão. O time da casa não arredou pé da defesa, esfriou o ímpeto adversário e segurou o resultado. Ao final muita festa e campo e nas arquibancadas. Agora é reorganizar o trabalho para a disputa da Série B do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

GUARANI - Vladimir; Léo Santos, Rayan e Lucas Adell (Lucas Araújo); Diogo Mateus, Gustavo França (Heitor), Matheus Bueno, Régis (Gabriel Santos) e Hélder; Reinaldo (Marlon) e Pablo Thomaz (Airton). Técnico: Claudinei Oliveira.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Douglas Mendes e Guilherme Lopes; Raul, Bruninho (Gabriel Lopes) e Gustavinho; Laquintana (Filipe), Talisson (Yuri Telles) e Vitinho (Isac). Técnico: Pedro Caixinha.

GOL - Pablo Thomaz, aos oito minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vladimir e Diogo Matheus (Guarani). Talisson e Gustavinho (Red Bull Bragantino)

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza

RENDA - R$ 65.700,00

PÚBLICO - 6.146 pagantes (7.508 total)

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).