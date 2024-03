ONG faz ações para educar população sobre política

Com o objetivo de incentivar a participação de mais pessoas na política, a ONG (Organização Não Governamental) Politize! está com inscrições abertas para o Programa Embaixadores em mais de 80 municípios brasileiros. No Grande ABC, a organização conta com embaixadas em Santo André e São Bernardo.

O Programa Embaixadores consiste na propagação da educação política das cidades. Os participantes passam por uma formação de quatro meses, que envolve conteúdos essenciais relacionados à política, como filosofia, sociologia, história, além de práticas que envolvem a criação de políticas públicas.

O programa possui três etapas: multiplicadores, embaixada e rede de líderes. Ao término da formação, os participantes poderão se tornar Embaixadores Politize! e estabelecer uma embaixada em seus municípios para desenvolver projetos locais. Mais à frente, com o desejo de resolver problemas públicos na prática, poderão integrar a rede de líderes.

“A Politize! funciona nacionalmente, mas estamos focando no regionalismo com embaixadas independentes. Oferecemos uma educação formadora de cidadania. É uma formação que começa do zero e vai até o macro, que é a criação de políticas públicas. É importante para as pessoas entenderem o papel delas no poder público, mesmo não estando no poder público. E ao fim do curso, a proposta é que cada pessoa identifique problemas em sua cidade e pense numa política pública para resolver”, explica Leandro Marques, embaixador da ONG em Santo André.

Formado em direito, Leandro conheceu a Politize! ainda quando estava na faculdade. Na procura por cursos para horas complementares, o então estudante, que hoje é escritor, encontrou a ONG e se interessou pelo projeto.

“O jovem precisa conhecer o poder público e saber sua missão na sociedade para além do voto, podendo assim formar boas chapas atuantes nas escolas e centros acadêmicos. Mas, sobretudo, se tornando o jovem cidadão, fiscalizador, propositor e questionador”, diz o embaixador andreense.

Para se cadastrar no Programa Embaixadores, basta acessar o site da Politize! (https://www.politize.com.br/) e clicar no link que aparece na página inicial.