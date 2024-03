Liverpool e City empatam e desperdiçam chance de dormir no topo do Inglês; Arsenal lidera

O Liverpool recebeu o Manchester City no estádio de Anfield e os dois times fizeram um jogo de primeira, com lances e reviravoltas entusiasmantes, mas ficaram no empate por 1 a 1. O resultado deixa o Liverpool em segundo, com 64 pontos. O time de Manchester fica em terceiro, com 63. A liderança é do Arsenal, com 65.

O jogo começou com o Liverpool tentando pressionar, sem sucesso, o City. O posicionamento do time de Manchester não permitia que os Reds avançassemem seu campo. Logo, os Citizens tomaram conta do jogo. Aos sete minutos, de Bruyne chutou forte para a defesa de Kelleher.

O Liverpool ficava muito pouco com a bola. As linhas adiantadas do City não deixavam os anfitriões progredirem com a bola.

O City ficava com a bola, mas não produzia oportunidades. Até que aos 23, Stones abriu o placar. Em escanteio cobrado por de Bruyne no primeiro poste, o jogador se antecipou ao goleiro e meteu a bola no gol: 1 a 0 para os visitantes.

O Liverpool tentou reagir, mas parava no bloqueio defensivo do City, que mantinha o domínio do jogo, com jogdas rápidas que deixavam o time no campo do Liverpool, que passou todo o primeiro tempo sem ameaçar o gol de Ederson.

Logo aos 4 minutos do segundo tempo, Ederson fez pênalti em Darwin Nuñez. Mac Allister cobra no canto direito de Ederson, que cai para o lado certo, mas não alcança a bola. Com dores, o brasileiro foi substituído por Ortega logo depois.

O gol não abalou o City, que atacou com Foden pela direita e chegou na cara de Kelleher, que fechou o ângulo.

Aos 17, o Liverpool tomou a bola do City perto da área de defesa e saiu em contra-ataque rapidamente. Salah recebeu e lançou Luis Díaz, que saiu livre nas costas da zaga. Ele chega em Ortega e bate, mas manda ao lado do gol, perdendo a chance da virada.

O Liverpool pressionava, mas não conseguia a virada. Aos 25, após cruzamento de Robertson na esquerda, Núñez chegou na área e bateu para o gol, mas Ortega fechou a porta.

OUTROS RESULTADOS

O Tottenham visitou o Aston Villa e venceu por 4 a 0, enquanto o Brighton bateu o Nottingham Forest por 1 a 0. West Ham e Burnley empataram por 2 a 2.