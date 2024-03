Jojo Todynho compartilha clique com fuzil: - Delegada vai dar trabalho

Futura delegada! Jojo Todynho causou o maior burburinho na noite desse sábado, dia 9, ao aparecer nas redes sociais armada com fuzil. A apresentadora, que está no terceiro semestre da faculdade de direito, foi criticada após posar com a arma de fogo.

- Dia de curso, essa futura delegada vai dar trabalho na pista, escreveu na legenda da imagem, que ainda mostrava o centro de treinamento de tiro, especializado em exercício de operações militares.

A empresa também celebrou a presença da cantora como uma das alunas.

- A Black Force Brasil recebeu a visita dessa amiga casca grossa e alto astral, escreveram no perfil do Instagram.