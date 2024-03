Reconciliação? Neymar e Bruna Biancardi alimentam rumores de reconciliação

Recaída ou reconciliação? Ao que parece, Neymar e Bruna Biancardi voltaram a se aproximar. Os dois estão juntos na mansão do jogador e Mangaratiba, na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro, segundo informações do Jornal Extra. Na sexta-feira, dia 8, a influenciadora mostrou que ganhou flores e bombons pelo Dia Internacional da Mulher, mas não chegou a marcar o ex, aumentando ainda mais os rumores de uma possível volta.

Vale lembrar que na sexta-feira que a modelo Amanda Kimberlly postou pela primeira vez sua barriga, confirmando a gravidez, supostamente de Neymar. Ela vai ser mãe de uma menina. A modelo compartilhou nos stories de seu Instagram um vídeo em que aparece fazendo carinho em seu barrigão.

- Minha menina, dizia a publicação. Eita!