Lucas Buda participa de almoço do anjo e pergunta sobre esposa, que não mandou vídeo: - Cadê a Camila, gente?

Rolou neste domingo, dia 10, o tão esperado almoço do anjo Lucas Henrique, conhecido por Buda. No evento, ele recebeu vídeos de vários amigos e familiares, mas um deles, o melhor, a falta de um o deixou intrigado.

Camila Moura, que terminou o relacionamento sem que ele saiba, por conta das ações de Buda dentro do reality não apareceu na mensagem do anjo. Depois do presente, a primeira reação de Lucas foi perguntar da amada:

- Cadê a Camila, gente?

Assim como ele, Yasmin Brunet também falou da ausência da ex-esposa do amigo. Mas logo em seguida, Leidy Ellen, Mc Bin Laden e a modelo decidiram tranquilizar o brother, eles afirmaram que Camila não mandou vídeo para que outras pessoas tivessem oportunidade.

Dentro da casa, os outros participantes também acompanharam o presente do anjo. Assim como quem estava no almoço, a falta de Camila no vídeo chamou a atenção deles.

Rapidamente eles apostaram que Lucas ia reagir igual o Caio Afiune durante o BBB21. Na ocasião, a esposa do brother, que já tinha ganhado várias vezes o anjo, falou pouco e ele ficou desesperado achando que tinha feito algo errado.