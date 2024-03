Festival de Sabores movimenta gastronomia de Paranapiacaba

Mais de 35 empreendimentos do segmento gastronômico vão participar do 1º Festival de Sabores de Paranapiacaba, que será realizado nos dias 16, 17, 23 e 24 de março. O horário varia de acordo com o estabelecimento, mas em geral os locais vão funcionar das 9h às 21h aos sábados, e das 9h às 17h aos domingos.

As inscrições foram realizadas entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Nesse período, os empreendedores tiveram a oportunidade de participar de duas oficinas para abordar sobre os ingredientes propostos para o evento.

O Festival de Sabores apresenta um roteiro gastronômico composto por pratos salgados, doces, bebidas e produtos comercializados no local. É obrigatório conter ao menos um elemento indicado pelos organizadores, tais como o fruto símbolo cambuci; o café, devido à relação com a expansão da ferrovia; as Pancs (plantas alimentícias não convencionais) como a taioba, ora-pro-nobis e capuchinha; e frutos nativos como a uvaia, juçara e cereja-do-Rio-Grande.

Os visitantes terão à disposição um guia sobre a culinária local, além de conhecer o centro histórico e participar das atividades culturais oferecidas pelo próprio comércio. Um dos conceitos do evento é justamente valorizar o patrimônio tombado da Vila, bem como a beleza natural.

“Temos que valorizar a cultura local e o patrimônio, dando destaque ao potencial gastronômico da vila ao incentivar o uso de outros elementos valorosos para nossa identidade culinária, os sabores da nossa terra”, ressalta o organizador, produtor cultural e culinarista Alê Oshiro.

O secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fabio Picarelli, destaca o diferencial dos produtos utilizados na alimentação. “É impressionante a variedade de receitas que esses frutos oferecem. O cambucizeiro, por exemplo, quase foi extinto por causa da excelente qualidade da madeira. Muitas décadas depois descobriram que esse fruto abundante em terra paulistana era uma fonte rica na produção de geléias, sorvetes, tortas, doces e bebidas alcoólicas ou não”.

A programação acontece de forma simultânea em diversos empreendimentos, tanto na parte alta como na parte baixa.

Sorteio

A rede hoteleira de Paranapiacaba também terá participação no evento. No dia 12 de março será realizado sorteio de dois pares de ingressos – um para cada final de semana – para hospedagem com tudo pago nas pousadas Avalon e Shamballa. Para participar é preciso marcar um amigo na postagem e seguir os perfis @saboresdeparanapiacaba e paranapiacaba_oficial no Instagram.

É permitido comentar quantas vezes quiser desde que sejam marcados amigos diferentes (vale apenas um por comentário). Os ganhadores terão direito a todas as refeições (café da manhã, almoço e jantar) nas pousadas, trilha, produtos do roteiro gastronômico e presentes especiais.

Mais detalhes sobre o guia gastronômico estão disponíveis no perfil @saboresdeparanapiacaba e no site https://paranapiacabapeabiru.com/saboresdeparanapiacaba/