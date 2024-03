Coudet diz que Inter não está no nível de Flamengo e Palmeiras: 'Mas temos que brigar'

O técnico do Internacional, Eduardo Coudet, afirmou que seu time não está no mesmo nível de Flamengo e Palmeiras. A declaração foi dada após o time se classificar para as semifinais do Campeonato Gaúcho com a vitória sobre o São Luiz por 3 a 0, neste sábado, no Beira-rio.

"Não estamos no nível de Flamengo e Palmeiras, mas, obviamente, temos que brigar com quem quer que seja", afirmou o técnico argentino. "Temos a responsabilidade de tentar. Não posso prometer títulos, mas muito trabalho para tentar conquistar."

Na quarta-feira, o Inter inicia a disputa por um novo título. O time enfrenta o Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O clube gaúcho disputa também a Copa sul-americana e o Brasileiro em 2024.

"Fui o primeiro a dizer que estou iludido com esse ano", afirmou Coudet, que afirmou estar trabalhando para reforçar o time para a disputa dessas competições. "O único jogador que queremos trazer ainda é Oscar. Se querem saber, já estou incomodando o empresário, que é o mesmo de Thiago Maia", disse o técnico. "Esse não me aguenta mais. Me pedem que eu não fale, mas às vezes falo demais."

Ex-jogador do Inter e com passagem pela seleção brasileira, o meia de 32 anos está no futebol chinês desde 2017 após jogar no Chelsea. Pelo clube, Oscar disputou 59 partidas, com 19 gols e 22 assistências, e conquistou a Libertadores de 2010.