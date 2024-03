Maria Lina desabafa e revela que superou totalmente o luto pelo filho: Ferida 100% curada

Maria Lina decidiu usar as suas redes sociais para falar sobre um assunto delicado em sua vida! A ex-noiva de Whindersson Nunes relembrou do seu filho, João Miguel, que teve apenas 30 horas de vida após o parto prematuro.

Através dos stories, Maria postou dois registros para falar sobre o ocorrido. Segundo ela, depois de quase três anos, o luto foi totalmente superado.

Depois de quase três anos, com a vida e a felicidade reconstruídas, eu nunca havia relatado meu parto prematuro com detalhes em nenhum lugar que ficasse registrado pra outras mulheres terem acesso quando quisessem, escreveu.

E continuou:

Não me sentia preparada e nem queria lidar com nada do que falariam, do que pensariam. Com essa ferida 100% curada, eu só agora quis falar abertamente sobre isso.

No final, ela revelou o que a ajudou de alguma forma:

A única coisa que acalentou meu coração foi escutar quem já havia estado naquele lugar que eu estava, mas que tinha conseguido sair.