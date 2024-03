Matteus abre o jogo sobre relação com Isabelle e relembra Deniziane: - Vivi algo muito legal. Confira o que rolou na madrugada do BBB24

Rolou de tudo! A noite do sábado, dia 9, na casa mais vigiada do Brasil foi marcada com uma festa do Pedro Sampaio, que agitou - e muito - os confinados.

Prestes a formar o 12º paredão, os brothers conversaram sobre novas estratégias e deram suas respectivas opiniões sobre os outros participantes. E não foi só de jogo que eles falaram, o clima entre Matteus e Isabelle virou pauta. E aí, será que rola ou não?

Durante uma conversa com Beatriz, Matteus explicou sua relação com a manauara. A líder da semana perguntou:

- Tem um clima entre você e Isabelle?

- Eu não tenho segundas intenções, sabe por quê? Eu vivi algo muito legal com a Anny aqui, algo diferente, explicou o brother.

Deixando o romance de lado, Davi, Matteus e Alane comentaram que estavam se sentindo observados por um brother.

- Toda hora que eu olho para ele, ele está olhando. Acha que é o observador que vai catar informações, pelo amor de Deus. É subestimar a inteligência dos outros isso, comentou Alane.

Em outro canto da festa, Lucas Buda, anjo da semana, conversava com Fernanda e Pitel sobre uma sister que estava apontando para ele:

- Ela deve estar falando do Poder Curinga, que eu devo mandar ela se puder trocar, disse Buda, que ainda explicou o ranço que sente de Alane:

- Ela é chata, ela comprou uma parada do Davi contra mim que não existe.

E não parou por aí! Lucas ainda confessou que está inseguro com o vídeo do anjo que irá receber nesta semana.

- Tô muito inseguro com uma parada. Amanhã, o negócio do Anjo, se ela (Camila) vai aparecer ou não vai. Não sei o que tá passando lá fora, declarou ele à Pitel.

Eita!