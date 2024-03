Kate Middleton reaparece em foto com os filhos e faz agradecimento após cirurgia abdominal

Reapareceu! Neste domingo, dia 10, Kate Middleton surgiu ao lado dos três filhos Louis, Charlotte e George em uma publicação nas redes sociais. Esta é a primeira aparição da princesa após realizar uma cirurgia abdominal.

No clique, em comemoração ao Dia das Mães, celebrado no Reino Unido neste dia 10, Kate apareceu sorridente e agradeceu por todas as mensagens de carinho nos últimos dois meses.

Obrigado pelos vossos desejos amáveis e pelo apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejando a todos um Feliz Dia da Mãe.

Vale lembrar que no último dia 4, o site TMZ divulgou uma foto da princesa de que seria a primeira aparição pública em seis semanas. Nas imagens, ela apareceu no banco do passageiro do carro de sua mãe.