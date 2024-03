Irmão de Daniel Alves se pronuncia após boatos de que o ex-jogador morreu na prisão: - Vocês não têm família, não?

No último sábado, dia 9, o nome de Daniel Alves se tornou um dos assuntos mais comentados no X - antigo Twitter. De acordo com algumas páginas, o ex-jogador teria tirado a própria vida. Vale lembrar que ele está preso em Barcelona após ser condenado a 4 anos e 6 meses de prisão no dia 22 de fevereiro.

Com os rumores acerca do assunto, Ney Alves, irmão do ex-jogador, usou as suas redes sociais para repudiar os boatos. Através de um vídeo, ele questionou se as pessoas já não estavam satisfeitas com a condenação.

- Quanta crueldade do ser humano, quanta crueldade. Condenaram meu irmão pela fala de uma mulher que adentrou o banheiro masculino, (para) fazer o quê, só eles sabem... Vocês já condenaram o cara, não basta? O cara tá preso. Agora, maior loucura aqui, vocês querem a morte, desejar, ver meu irmão morto. Como assim? Quanta crueldade é essa?

Em seguida, ele falou sobre os seus pais terem que acompanhar a repercussão do assunto:

- Meu pai tem mais de 70 anos. Minha mãe, mais de 60. Vocês não têm família, não? Essas páginas que ficam espalhando essas coisas. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês.

Além do vídeo, Ney também postou uma foto com o irmão e prestou uma homenagem ao mesmo:

Que Deus te dê muita saúde e sabedoria meu mano veio, para superar e suportar a crueldade dos seres humanos, que Deus tenha misericórdia de sua vida e da nossa família.