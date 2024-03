Netuno encara o Timão e torce para o Ramalhão

O Água Santa enfrenta o Corinthians hoje à tarde no Estádio 1º de Maio, às 16h, precisando vencer. Além disso, tem que contar que o Santo André derrote a Ponte Preta, em confronto que acontece no mesmo horário no Estádio Bruno José Daniel.

Caso essa combinação dê certo, o Netuno avança com os mesmos 17 pontos do time de Campinas, mas teria uma vitória a mais, cinco contra quatro.

O Netuno é o terceiro colocado do Grupo B com 14 pontos. A equipe comandada por Bruno Pivetti terá força máxima em campo.

Já o Corinthians não terá o zagueiro Gustavo Henrique e o técnico António Oliveira, que estão suspensos. O alvinegro será comandado pelo auxiliar Bruno Lazaroni.

O Timão é o lanterna do Grupo C e já não tem pretensões nenhuma na competição. O time joga pensando na decisão da Copa do Brasil contra o São Bernardo FC na próxima quinta-feira.