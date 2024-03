Ramalhão tenta hoje um milagre contra a Ponte

O Santo André chega à última rodada do Campeonato Paulista na UTI e respirando com ajuda de aparelhos. Na lanterna e sem nenhuma vitória na competição, o clube da região precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. Além de vencer a Ponte Preta hoje, às 16h, no Estádio Bruno José Daniel, terá que torcer por derrotas de Ituano e Guarani. Qualquer outro resultado diferente disto derruba o clube para a Série A2.

Com cinco empates e seis derrotas, o Ramalhão ainda não conseguiu nenhuma vitória no estadual. E para piorar mais situação do Santo André, o time de Campinas precisa da vitória para avançar à próxima fase da competição, o que torna a missão andreense mais complicada.

Em 11 rodadas, o Ramalhão ostenta a marca de ter a pior defesa e o pior ataque da competição. São 17 gols sofridos e apenas sete marcados.

Amarelado na última rodada, quando o Santo André perdeu para o Corinthians por 3 a 2, o zagueiro Afonso será desfalque. Para a vaga, o escolhido deverá ser Walce.

O técnico Márcio Fernandes reconhece que o Ramalhão precisa fazer a sua parte, o que ainda não fez na competição, e depois pensar nos outros. “Perdemos jogos que não podíamos perder. Agora, o que nos resta é vencer e esperar os outros resultados. Será um jogo muito difícil, a Ponte chega com moral”, disse.





INGRESSO GRATUITO

Para esta partida contra a Ponte Preta, a diretoria do Ramalhão resolveu colocar ingressos gratuitos. Para isso, os torcedores devem ir ao jogo com a camisa do clube e retirar o ingresso nas bilheterias. A orientação para os torcedores é que chegem mais cedo para evitar tumultos. As bilheterias abrirão às 14h.

CAMPANHA

Torcedores do Ramalhão (@acervo1967, @asmilcamisas e @santoandrenarua) iniciam hoje o projeto “Brunão Raiz”, com o objetivo de transformar visualmente o estádio Bruno José Daniel e seu entorno.

ara financiar a iniciativa estão sendo vendidos kits com 11 adesivos temáticos ao preço de R$ 25. Interessados podem acionar as torcidas pelo Instagram.