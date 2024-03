Charge - 10 de março de 2024

Macas com pacientes nos corredores, homem em situação de rua morando em obra e falta de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são alguns dos problemas identificados por usuários do HMD (Hospital Municipal de Diadema), localizado no bairro Piraporinha.

A situação no local, de acordo com relatos, é degradante. Médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio tentam dar qualidade e celeridade aos atendimentos, porém, a falta de estrutura da unidade impede uma trabalho mais efetivo dos profissionais.