Palavra do leitor

Viva a mulher

A importância de sua visão social para o mundo é visível. Mulheres estão assumindo o governo no Brasil e em outros países. Peço a Deus que o modo de pensar feminino agregue mais força na Terra. Mulheres estão dando grande lição de convivência e amor. Elas sabem, por intuição, que refletem a luz de Deus. São mais introspectivas e não tomam decisão em crise. Nos dão lições valorosas. Não se preocupam com a exatidão e sim com a essência. Afinal, o que seria de nós sem elas! Enfeitam o mundo e trazem beleza em cada ato de amar. A família depende da força regeneradora da mãe. Ser mãe, mulher, namorada e amiga é importante para nós. Feliz mês da mulher! Em especial a uma delas, a minha, orgulho de minha vida há 51 anos de casamento e seis de namoro, com muita veneração. Felicito, ainda, com apreço e admiração pela passagem do mês, as minhas filha Anna e netas Alexia, Júlia, Lívia e Louise. Enlevos da minha vida, valor de certo tempo para cá, tão descurado pelas gerações que se sucedem.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Habitação

‘GCM de S.Bernardo retorna à Vila São Pedro e moradores ficam feridos’ (Setecidades, ontem). Todos os que estão falando o que não sabem, deveriam ir lá se informar. São famílias de mais de 30 anos com moradia fixa. GCM foi destruir sem ordem, sem mandado, achando que o povo é trouxa. O engraçado é que o Orlando Morando e seus comparsas não botaram a cara para falar sobre o assunto e não têm coragem de atender a reportagem. Se estão corretos, por que estão maquiando e escondendo o que está acontecendo?

Talita Araújo

São Bernardo

Drogas

Fixar quantidade de porte de drogas para uso pessoal é piada. É droga ou não é droga? A polícia comenta que traficante já comercializa droga em pequenas quantidades exatamente para não caracterizar tráfico. Defender fixação de quantidade é simplesmente regularizar juridicamente o tráfico. Por favor alguém chame a Nasa para tentar descobrir se existe vida inteligente no STF.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Educação

Fiquei sabendo que a Apeoesp está fazendo abaixo-assinado para tirar o deputado Nikolas Ferreira da Comissão de Educação. Qual foi o governo que melhorou a Educação nesses anos todos? O Brasil está na 53ª posição do Pisa, uma vergonha, e nenhum professor pensou em fazer abaixo-assinado? As nossas crianças precisam aprender a ler, escrever, interpretar, dominar os princípios matemáticos, ter noção de espaço e tempo e vemos professores militantes fazendo o jogo do sindicato? Um sindicato que elege professores que nada fazem pelos professores e alunos. É um acinte essa situação. Tomara que o deputado consiga melhorar a educação nesta gestão, pois, de verdade, ninguém se preocupa com a aprendizagem de nossas crianças e todos sabem que um país só melhora pela educação.

Izabel Avallone

Capital

Água Santa

‘Netuno perde nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil’ (Esportes, dia 8). A equipe de Diadema representou a população do Grande ABC. O Água Santa eliminado nos pênaltis, em São Januário e contra o Vasco. Caiu de pé.

Eduardo Furtado

Mauá