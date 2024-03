É lamentável a situação enfrentada por pacientes e médicos do Hospital Municipal de Diadema, no bairro Piraporinha. A falta de estrutura compromete o atendimento e coloca vidas em risco. Cenas que há muito tempo haviam desaparecido do noticiário, como a existência de doentes graves ocupando macas espalhadas pelos corredores, voltaram a ser registradas na cidade administrada pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT). Diante do cenário chocante, que depõe contra os princípios humanitários, sobram dúvidas sobre o que está acontecendo com a administração diademense, que, até bem pouco tempo atrás, era considerada paradigma de eficiência nas esferas sociais e sanitárias.

Sabe-se que Filippi desenvolveu recentemente uma obsessão por obter o quinto mandato de prefeito, o que lhe conferiria um recorde regional e, de olho nisso, tem praticado algumas condutas que incomodam inclusive aliados de primeira hora. Perseguir qualquer tipo de objetivo político é absolutamente legítimo, desde que dentro dos limites democráticos, mas o prefeito de Diadema precisa tomar cuidado para que a obstinação pelas conquistas futuras não comprometam a sua atuação no presente. O que está acontecendo no Hospital Municipal é gravíssimo, conforme mostra reportagem publicada nesta edição do Diário, e deveria ser tratado pela Prefeitura de Diadema como prioridade.

Parece ter havido um descuido da equipe de Filippi com a gestão do hospital, já que não há informações sobre qualquer intercorrência no sistema de atendimento que possa ter superlotado a unidade do Piraporinha de uma hora para outra. Talvez a situação da saúde seja apenas um elemento de grave crise administrativa que se prenuncia em Diadema. É voz corrente na cidade que o prefeito não zelou como deveria pelas finanças nos três primeiros anos de mandato e agora enfrenta problemas com o fluxo de caixa, deixando de honrar compromissos com inúmeros fornecedores. A dúvida que acomete a todos é se as macas nos corredores do Hospital Municipal não são apenas a ponta de um imenso iceberg.