As ‘donas’ dos shoppings

A pesquisa Panorama Mulheres 2023, realizada pelo Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa ) e pelo Talenses Group mostra que o número de mulheres em cargos de liderança saltou de 13% para 17% entre 2019 e 2023 no Brasil. No Grande ABC, elas ‘dão as cartas’ em quatro dos oito shoppings da região. No Shopping Metrópole, de São Bernardo, o mais longevo da região, com 43 anos, há uma tríade feminina em cargos de comando. A superintendente Valéria Biasi, a gerente de Marketing Fabíola Peppe e a gerente de Negócios Nathalia Sandoval.

“Quando eu assumi esse cargo, tínhamos três homens como gerentes. Mas com o passar do tempo, por vários motivos não relacionados a gênero, hoje em dia temos duas mulheres ocupando postos de gerência. E isso mostra que temos mulheres se apresentando com melhor formação, com dedicação, capacitadas e preparadas para assumir esses espaços.”, afirma Valéria.

“Nós mulheres temos ‘muitos pratos para equilibrar’, a carreira profissional, a família... Hoje conseguimos equilibrar um pouco melhor esses pratos, por conta das novas políticas e tecnologias, mas nem sempre conseguimos fazer tudo e está tudo bem. Eu acho que essa ideia de super mulher deveria ser extinta, pois podemos ter defeitos. Mas no final vamos poder abraçar e dar conta de muitas coisas”, declara Fabíola.

“Esse patamar de liderança traz uma conquista muito significativa, que é a representação. Eu tenho uma filha e passo para ela essa perspectiva de que ela pode ser uma gerente ou muito mais do que isso. Então acho que a conquista feminina acaba realmente ocupando espaços, pois temos essa mentalidade de puxar umas às outras”, conta Nathalia.

A representação feminina caminha em passos de bebê, mas as pequenas vitórias devem ser apreciadas. Porém, segundo dados do IBGE, as poucas mulheres nesses cargos de liderança tendem a ganhar menos, apenas 61,9% do rendimento dos homens segundo estudo divulgado em 2021.

Em Santo André, no Grand Plaza Shopping, por onde passam cerca de 17 milhões de pessoas ao longo do ano, Magda Martins é a gerencia o Marketing. “Ao longo da minha carreira eu percebi que a presença feminina nas posições de liderança não era tão expressiva, mas eu noto que hoje no mercado há um movimento de buscar um equilíbrio maior e em alguns casos até uma predominância dessas mulheres dentro dessas posições de liderança. As mulheres devem acreditar no seu potencial, somos capazes de fazer o que a gente quiser e acredito que as empresas estão cada vez mais atentas nessa questão”, afirma.

No Shopping ABC, que recebe cerca de 800 mil pessoas por mês, a gerente de Marketing é Flávia Tegão., “Acho que, independentemente da sua área de atuação, as mulheres devem se posicionar se estiverem sofrendo determinados tipos de preconceito. Não podemos ter medo de dar nossas opiniões. Nos colocarmos como igual ali no dia a dia é o que faz toda a diferença para conseguirmos alcançar todos os nossos objetivos”.

No Mauá Plaza Shopping, que recebe cerca de 2 milhões de consumidores por mês, Ariane Oliveira também é quem manda no marketing. Para ela, o apoio que recebeu no seu trabalho foi gigantesco, “ Quando eu entrei aqui no shopping eu tive uma oportunidade de preencher uma vaga de estágio, mas dias depois de ter sido aprovada descobri que estava grávida, o que tornou mais desafiador. Porém me deu muita vontade de trabalhar e a empresa me acolheu. Toda vez que encontramos uma situação de preconceito, temos de debater e enfrentar. Eu gostaria de mudar isso na minha jornada, quando eu era mais nova, já dei muitos sorrisos e fingi que não ouvi. Mas não devemos nos calar”, afirma.