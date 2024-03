SPMar completa 13 anos de concessão do Rodoanel na região

Entregue em março de 2010, o Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas hoje completa 13 anos sob concessão da SPMar e ainda neste mês 14 anos de existência. Com 61,4 quilômetros de extensão, a via passa por quatro cidades do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires – as duas últimas também fazem parte do Trecho Leste. Segundo a SPMar, o Rodoanel já recebeu investimentos superiores a R$3,2 bilhões desde o início de sua operação, e tem metade de seu fluxo ligado ao Grande ABC.

Atualmente, o média de veículos nos trechos administrados pela empresa é de 160 mil por dia, sendo 70% deles no Trecho Sul e 30% no Trecho Leste. Metade da movimentação, o equivalente a 80 mil veículos diários, acessa ou sai do Rodoanel passando pelo Grande ABC, diz a concessionária. A SPMar detém concessão por 35 anos, que vai até 2046, e neste contrato havia um compromisso de executar investimentos obrigatórios. A concessionária teria de operar o Trecho Sul, que tem 60 quilômetros, e construir o Leste, com cerca de 40, sendo que o segundo é apontado como principal compromisso da empresa e já cumprido.

O diretor-executivo da concessionária SPMar, Marcelo Afonseca, afirma que o foco agora é seguir conduzindo da melhor forma a operação de ambos os trechos, além de seguir realizando as manutenções necessárias no Rodoanel. “Nosso compromisso é garantir o bom atendimento, fazer todo o acompanhamento de manutenção e revitalização das vias e garantir o monitoramento através do nosso Centro de Controle de Operações”, diz o diretor, que prevê novas obras nas vias.

O Trecho Sul liga a Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Embu, até a Avenida Papa João XXIII, em Mauá. Os outros dois trechos ficam na Via Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo. “Toda essa canalização entra no Trecho Sul com grande parte dos destinos sendo sentido Litoral ou para o Grande ABC. É fundamental, pois desloca os veículos para não terem de entrar na Região Metropolitana, podendo se deslocar diretamente aos municípios”, avalia Afonseca.

AÇÕES

Afonseca ainda detalha as atuais ações desenvolvidas na área concessionada. Ao longo do Rodoanel existem telefones de emergência. Eles ficam localizados a cada quilômetro e servem para o motorista solicitar apoio. Como sinalização, a rodovia possui também PMV (Paineis Móveis Variáveis) que emitem avisos sobre as condições do tempo e, nos casos de mudanças bruscas de visibilidade em algum trecho, reforçam para que o motorista redobre a atenção.

A concessionária realiza cerca de 29 mil atendimentos mecânicos por ano, incluindo serviços como conserto de pneus furados, panes mecânicas, panes secas e remoção de veículos com guincho, sendo aproximadamente 60% desses atendimentos no Trecho Sul. Além disso, são feitos 2.976 atendimentos médicos por ano.

No primeiro ano, até a assinatura do contrato com a SPMar, em março de 2011, a operação da rodovia ficou a cargo do Dersa (Desenvolvimento Rodoviário SA), autarquia do governo do Estado, extinto em 2019.

Apesar dos avanços, a população do Grande ABC, especificamente de Ribeirão Pires, ainda espera por soluções para o projeto de implantação de segunda alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas na região, desta vez no município.