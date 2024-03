Favoritos, Djokovic e Gauff sofrem, mas vencem na estreia em Indian Wells

O sábado não foi fácil para o sérvio Novak Djokovic e a americana Coco Gauff, dois dos favoritos ao título em Indian Wells. As duas estrelas venceram, mas sofreram muito.

Número 3 do ranking mundial, Gauff precisou de 2h16 para eliminar a francesa Clara Burel, com três sets: 2/6, 6/3 e 7/6 (7/4). Gauff mostrou grande poder de reação no terceiro set, quando chegou a perder por 4/0 e 5/2.

Djokovic também precisou muito para derrotar o australiano Aleksandar Vukic. Depois de vencer o primeiro set (6/2), o líder do ranking mundial foi superado no segundo set por 7/5. A decisão foi para o terceiro set, quando a experiência contou para o maior favorito da chave de simpes: 6/3.

Emma Raducanu, outra candidata ao título, só precisou ficar em quadra por 21 minutos. Depois de vencer os quatro primeiros games da partida, a britânica viu a adversária, a ucraniana Dayana Yastremska, desistir do jogo, após passar mal